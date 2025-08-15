Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili eski vekil Ali Boğa için taziye mesajı

AK Parti Muğla eski Milletvekili Ali Boğa ve AK Parti Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta olmak üzere siyasi isimlerden taziye mesajları geldi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"24’üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk’ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum.

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabb’im mekânlarını cennet eylesin."

CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bürokrat ve siyasetçi olarak ülkemize büyük hizmetleri olan, Muğla 24. Dönem Milletvekilimiz, değerli dostum Ali Boğa’nın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Makamı Cennet olsun." ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili, değerli arkadaşım Ali Boğa'nın elim bir trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Boğa'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa’nın elim bir trafik kazası sonucu vefatını teessürle öğrendim. Dava ve yol arkadaşımız merhum Ali Boğa'ya Allah’tan rahmet; acılı ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.