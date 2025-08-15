Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti'den İsrail'e çok sert Filistin tepkisi

AK Parti'den İsrail'e çok sert Filistin tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den İsrail&#039;e çok sert Filistin tepkisi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Filistin'i işgal eylemleri hakkında paylaşım yaptı. Çelik, "İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti'ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına tepki gösterdi.

"LANETLİ SOYKIRIM EYLEMLERİNİN BİR DEVAMIDIR"

Çelik'in paylaşımında, "İsrail’in Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti’ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bugün maç var mı? 15 Ağustos Cuma maç programı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı - GündemDurum ciddi! Köylüler zemini kazmaya başladıOkmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız - GündemOkmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayızKampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadı - GündemKampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadıİkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı - Gündemİkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktıMersin'in iki ilçesi alev alev! Mahalleler boşaltıldı, evler küle döndü - Gündem2 ilçe alev alev! Evler küle döndü73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı - Gündem73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...