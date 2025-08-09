U16 Ligi'nde gol kralı... 15 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan, Süper Lig'de ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz sezon U16 Gelişim Ligi 5 .Grupta attığı 14 gol ile gol kralı olan Furkan Ayaz Özcan, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

1 Ocak 2009 doğumlu olan 15 yaşındaki genç yıldız Gençlerbirliği-Samsunspor karşılaşmasının 82. dakikasında oyuna girdi.

Furkan Ayaz Özcan ile Gençlerbirliği ile sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

SÜPER LİG'İN EN GENÇ OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Ayaz Özcan'ın ardından, Süper Lig tarihinin en genç oyuncularına merak uyandırdı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig tarihinde en genç forma şansı bulan isim Gürhan Gürsoy. 27 Nisan 2003'te Galatasaray'a karşı deplasmanda oynanan maçın 80. dakikasında Yılmaz Vural tarafından mücadeleye dahil edilen Gürsoy, o sırada 15 yıl 7 ay 3 günlüktü.

EN GENÇ GOLCÜ ASLAN'DA

25 Ağustos 2013'te Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, Bursasporlu Enes Ünal attığı golle Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını elde etti. 10 Mayıs 1997 doğumlu olan Enes Ünal 16 yaşından 107 gün almışken attığı bu gol ile 16 yıl 123 günlükken gol atıp unvanı elde eden Batuhan Karadeniz'i geride bırakarak unvanın yeni sahibi oldu.

Süper Lig tarihinin en genç oyuncuları şöyle: