Samsunspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Karadeniz’in kırmızı-beyazlı ekibi Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in yeni sezonunda Gençlerbirliği’ni konuk ederek taraftarlarıyla buluşuyor. Futbolseverler, Samsunspor Gençlerbirliği karşılaşmasının yayın bilgilerini ve detaylarını araştırıyor.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.

Futbolseverler, bu heyecanlı mücadeleyi Bein Sports’un şifreli yayını üzerinden izleyebilecek. beIN Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan erişilebilirken, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli olarak izlenebiliyor.

SAMSUNSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor-Gençlerbirliği maçı, beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek ancak bu kanal şifreli bir yayın sunduğu için abonelik gerektiriyor.

Maçı izlemek isteyen taraftarlar, Digiturk veya Kablo TV aboneliklerinin yanı sıra beIN Connect platformunu kullanarak internet üzerinden canlı yayına erişebilir.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor’un muhtemel 11’i şu şekilde: Kocuk; Tomasson, Satka, Tavru, Drongelen; Makoumbou, Yuksel; Mouandilmadji, Kilinc, Ntcham; Musaba.

Gençlerbirliği muhtemel 11 şu şekilde: Akkan; Altiparmak, Goutas, Zuzek, Hanousek; Etebo, Nalepa; Akbal, Uzum, Altiparmak; Mimaroglu.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Gençlerbirliği maçı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Maç, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Karadeniz ekibinin taraftarlarıyla buluşacağı ilk resmi mücadele olacak.