Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de küme düşmüştü! FIFA'dan "puan silme" cezası

Süper Lig'de küme düşmüştü! FIFA'dan "puan silme" cezası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de küme düşmüştü! FIFA&#039;dan &quot;puan silme&quot; cezası
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'u puan silme cezası verdi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Adana temsilcisi, yeni sezona eski 6 puanla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi tarafından , TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Süper Lig'de küme düşmüştü! FIFA'dan puan silme cezası - 1. Resim

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne bir dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 7.4 milyon lira ceza!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de "yabancı" için resmi başvuru! İşte o kulüpler ve yeni sayı... - SporResmi "yabancı" başvurusu! İşte o kulüpler ve yeni sayı...Galatasaray'da bir ayrılık daha! Transferi yeni takım arkadaşı açıkladı: Bize çok yardımcı olacak - SporFlaş transferi yeni takım arkadaşı açıkladıOkan Buruk açıkladı: Osimhen'in ne zaman oynayacağı belli oldu - SporBuruk açıkladı: Osimhen'in ne zaman oynayacağı belli olduİlk günden ortalık fena karıştı! Fenerbahçe "Kirli yapı" dedi, Galatasaray'dan olay cevap geldi - SporF.Bahçe "Kirli yapı" dedi: G.Saray'dan olay cevapSüper Lig'de sakatlık şoku! İlk hafta maçında sezonu kapattı - SporSüper Lig'de sakatlık şoku! İlk haftadan sezonu kapattıTrabzonspor'un 4 yeni transferinden 3'ü 20'lerinde! Gençlik fırtınası - SporTrabzonspor'un 4 yeni transferinden 3'ü 20'lerinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...