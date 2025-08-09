Süper Lig'de küme düşmüştü! FIFA'dan "puan silme" cezası
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'u puan silme cezası verdi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Adana temsilcisi, yeni sezona eski 6 puanla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi tarafından , TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne bir dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.
