Süper Lig'de "yabancı" için resmi başvuru! İşte o kulüpler ve yeni sayı...

Süper Lig kulüpleri, sakatlığı devam eden futbolcuların çokluğu ve uzun süreli sözleşmelerın getirdiği sorunlar sebebiyle şu anda 14 olan (12 + 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istiyor.

KULÜPLERDEN RESMİ BAŞVURU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir, yabancı sayısının artırılması konusuna destek verdi.

TFF HAFTAYA KARAR VERECEK

Kulüpler, resmi başvuruyu yaptı. TFF Yönetim Kurulu'nun, haftaya yapacağı toplantıda talebi karara bağlayacağı belirtildi.

Transfer çalışmaları devam ederken, 4 büyük takımdaki yabancı sayısı şöyle:

Beşiktaş 16

Fenerbahçe 17

Galatasaray 15

Trabzonspor 14