Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de "yabancı" için resmi başvuru! İşte o kulüpler ve yeni sayı...

Süper Lig'de "yabancı" için resmi başvuru! İşte o kulüpler ve yeni sayı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de &quot;yabancı&quot; için resmi başvuru! İşte o kulüpler ve yeni sayı...
Süper Lig, Yabancı Futbolcu, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF, Fenerbahçe, Trabzonspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, yabancı futbolcu kararının gözden geçirilmesini istedi. Kulüplerin çoğu, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, yabancı futbolcu sayısında sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Ertuğrul Doğan'ın seçildiği başkanlık oylaması öncesi konu masaya yatırıldı.

Süper Lig kulüpleri, sakatlığı devam eden futbolcuların çokluğu ve uzun süreli sözleşmelerın getirdiği sorunlar sebebiyle şu anda 14 olan (12 + 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istiyor.

Süper Lig'de

KULÜPLERDEN RESMİ BAŞVURU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir, yabancı sayısının artırılması konusuna destek verdi.

Süper Lig'de

TFF HAFTAYA KARAR VERECEK

Kulüpler, resmi başvuruyu yaptı. TFF Yönetim Kurulu'nun, haftaya yapacağı toplantıda talebi karara bağlayacağı belirtildi.

Transfer çalışmaları devam ederken, 4 büyük takımdaki yabancı sayısı şöyle:

Beşiktaş 16

Fenerbahçe 17

Galatasaray 15

Trabzonspor 14

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Işık ihlali için buldukları yöntem hem şaşırttı hem güldürdü25 yıl önce dikildi, ilk kez çiçek açtı! Bu sitede oturanlar çok şanslı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Transferi yeni takım arkadaşı açıkladı: Bize çok yardımcı olacak - SporFlaş transferi yeni takım arkadaşı açıkladıOkan Buruk açıkladı: Osimhen'in ne zaman oynayacağı belli oldu - SporBuruk açıkladı: Osimhen'in ne zaman oynayacağı belli olduİlk günden ortalık fena karıştı! Fenerbahçe "Kirli yapı" dedi, Galatasaray'dan olay cevap geldi - SporF.Bahçe "Kirli yapı" dedi: G.Saray'dan olay cevapSüper Lig'de sakatlık şoku! İlk hafta maçında sezonu kapattı - SporSüper Lig'de sakatlık şoku! İlk haftadan sezonu kapattıTrabzonspor'un 4 yeni transferinden 3'ü 20'lerinde! Gençlik fırtınası - SporTrabzonspor'un 4 yeni transferinden 3'ü 20'lerinde!Beşiktaş, bomba bir transfer daha gerçekleştirmek üzere! Önce Sancho olmazsa Rowe - SporBJK, bomba bir transfer daha gerçekleştirmek üzere!
Sonraki Haber Yükleniyor...