Süper Lig'de "yabancı" için resmi başvuru! İşte o kulüpler ve yeni sayı...
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, yabancı futbolcu kararının gözden geçirilmesini istedi. Kulüplerin çoğu, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, yabancı futbolcu sayısında sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Ertuğrul Doğan'ın seçildiği başkanlık oylaması öncesi konu masaya yatırıldı.
Süper Lig kulüpleri, sakatlığı devam eden futbolcuların çokluğu ve uzun süreli sözleşmelerın getirdiği sorunlar sebebiyle şu anda 14 olan (12 + 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istiyor.
KULÜPLERDEN RESMİ BAŞVURU
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir, yabancı sayısının artırılması konusuna destek verdi.
TFF HAFTAYA KARAR VERECEK
Kulüpler, resmi başvuruyu yaptı. TFF Yönetim Kurulu'nun, haftaya yapacağı toplantıda talebi karara bağlayacağı belirtildi.
Transfer çalışmaları devam ederken, 4 büyük takımdaki yabancı sayısı şöyle:
Beşiktaş 16
Fenerbahçe 17
Galatasaray 15
Trabzonspor 14
