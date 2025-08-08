Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son testin sonucu geldi: Süper Lig hakemi için karar verildi

Son testin sonucu geldi: Süper Lig hakemi için karar verildi

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, yeni sezon öncesi fiziksel yeterlilik testini geçemediği ortaya çıkmıştı. 7 Ağustos Perşembe günü telafi koşusuna katılan 39 yaşındaki hakemin, Süper Lig maçlarında görev alıp alamayacağı belli oldu.

Süper Lig'in ünlü hakemi Halil Umut Meler, yeni sezon öncesi büyük tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. Orta mesafe koşusunu 36'ıncı turda bıraktığı için fiziksel yeterlilik testini geçemeyen Meler, 7 Ağustos Perşembe günü telafi koşusuna katıldı.

Son testin sonucu geldi: Süper Lig hakemi için karar verildi - 1. Resim

MAÇ YÖNETMEYE HAK KAZANDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Halil Umut Meler, telafi koşusunda başarılı oldu ve testi geçmeyi başardı. 39 yaşındaki hakem, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda maç yönetmeye devam edebilecek.

İLK TESTTE SPRİNT ETABINI GEÇTİ, ORTA MESAFEDE BAŞARISIZ OLDU

Sprint etabı ve orta mesafe koşusundan oluşan FIFA yeterlilik testini bütün hakemlerin yılda bir kere tamamlaması gerekiyor. Hakemler, sprint etabında 40 metreyi 6 kez koşmak ve her birini 6 saniyede tamamlamak zorunda. Her tekrardan sonra 60 saniye dinlenme süresi olan hakemler, testi başarılı tamamladığı taktirde ikinci etaba geçebiliyor. Hakemlerin, ikinci etapta 40 kere 75 metre koşmaları gerekiyor. Hakemler için koşu süresi 15 saniye, dinlenme süresi 18 saniye.

Sprint testini geçen Halil Umut Meler, orta mesafe koşusunda başarısız olmuştu. 

