Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi? Bu hafta oynanmayacak

Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi? Bu hafta oynanmayacak

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu başlangıcı öncesi Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı ertelendi. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçları nedeniyle Fenerbahçe, 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvurmuştu. Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi, karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih futbolseverlerin gündeminde.

Trendyol Süper Lig’in yeni sezonu heyecanıyla başlarken, Fenerbahçe’nin Corendon Alanyaspor ile oynayacağı ilk hafta maçı için erteleme kararı alındı.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Fenerbahçe’nin, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu ilk haftasında, 9 Ağustos Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe, 6 Ağustos’ta Hollanda ekibi Feyenoord ile deplasmanda karşılaştı. 12 Ağustos’ta ise İstanbul’da rövanş maçına çıkacak. Bu sıkışık fikstür gerekçesiyle kulüp yönetimi 30 Temmuz 2025’te Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) erteleme başvurusu yaptı. 

TFF bu talebi değerlendirmeye alarak sadece Fenerbahçe Alanyaspor maçını değil, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçlarını da erteledi. 

Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi? Bu hafta oynanmayacak - 1. Resim

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçının yeni tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. TFF, 5 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamada, ertelenen maçların oynanacağı tarihlerin daha sonra duyurulacağını belirtti.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi? Bu hafta oynanmayacak - 2. Resim

FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk hafta maçı Alanyaspor ile gerçekleşecekti. Ancak TFF'nin aldığı karar doğrultusunda maç ileri bir tarihe ertelendi.

Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de ilk maçına 16 Ağustos 2025 Göztepe karşısında deplasmanda çıkacak. 

Şükrü Saraçoğlu'ndaki ilk Süper Lig maçı ise 24 Ağustos 2025 Pazar günü Kocaelispor ile olacak. 

 

 

