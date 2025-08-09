Trabzonspor'da güven tam! "4 büyükler"de en genç Fatih Tekke

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son 11 haftasında Trabzonspor'da görev yapan Fatih Tekke, bu sezon hazırlık sürecinin başında yer aldı. Bordo-mavililer, sezona genç teknik direktörle başlamanın avantajlarını kullanmak istiyor.

14 MAÇTA 5 GALİBİYET

Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin başında 14 maça çıktı. Eski oyuncusunun yönetiminde5 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

TRABZONSPOR YENİ SEZONDA UMUTLU

Tekke'nin enerjisi, dinamizmi ve gelişime açık yapısı, Trabzonspor yönetimi tarafından da önemli bir faktör olarak görülüyor. Antrenörlük kariyerinde bordo-mavili takım ile çıkış yakalamak isteyen Fatih Tekke, Trabzonspor'un ve Türk futbolunun geleceğine yönelik umut veren isimler arasında yer almak istiyor.

"4 BÜYÜKLER'İN EN GENÇ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Süper Lig, genç ve tecrübeli teknik direktörlerin taktik savaşı vereceği bir sezona tanıklık edecek. Fenerbahçe'nin başındaki Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 62 yaşında ve en tecrübeli ismi olarak ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın teknik patronu Ole GunnarSolskjaer 52, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk 51, Trabzonspor'un başındaki Fatih Tekke ise 48 yaşında.