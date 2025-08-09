Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'da güven tam! "4 büyükler"de en genç Fatih Tekke

Trabzonspor'da güven tam! "4 büyükler"de en genç Fatih Tekke

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da güven tam! &quot;4 büyükler&quot;de en genç Fatih Tekke
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlarken; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da görev yapan teknik direktörler arasında en genç isim olarak Fatih Tekke dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son 11 haftasında Trabzonspor'da görev yapan Fatih Tekke, bu sezon hazırlık sürecinin başında yer aldı. Bordo-mavililer, sezona genç teknik direktörle başlamanın avantajlarını kullanmak istiyor.

Trabzonspor'da güven tam!

14 MAÇTA 5 GALİBİYET

Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin başında 14 maça çıktı. Eski oyuncusunun yönetiminde5 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordo-mavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. 

Trabzonspor'da güven tam!

TRABZONSPOR YENİ SEZONDA UMUTLU

Tekke'nin enerjisi, dinamizmi ve gelişime açık yapısı, Trabzonspor yönetimi tarafından da önemli bir faktör olarak görülüyor. Antrenörlük kariyerinde bordo-mavili takım ile çıkış yakalamak isteyen Fatih Tekke, Trabzonspor'un ve Türk futbolunun geleceğine yönelik umut veren isimler arasında yer almak istiyor.

"4 BÜYÜKLER'İN EN GENÇ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Süper Lig, genç ve tecrübeli teknik direktörlerin taktik savaşı vereceği bir sezona tanıklık edecek. Fenerbahçe'nin başındaki Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 62 yaşında ve en tecrübeli ismi olarak ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın teknik patronu Ole GunnarSolskjaer 52, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk 51, Trabzonspor'un başındaki Fatih Tekke ise 48 yaşında.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolar finansman! Afetlere hazırlık için kullanılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray para saçmıştı! Ülke ülke takım takım gezen Diagne'nin son adresi şaşkına çevirdi - SporSon adresi şaşkına çevirdiTaraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz gelişme - SporSaç baş yoldurtmuştu! G.Saray'ın eski yıldızı için sürpriz"Doping" krizi çıkarmıştı! Fenerbahçe'den olaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandı - SporOlaylı gitti, yeni adresinde coşkulu karşılandıRıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası çağrı yaptı: Rekabet Kurumu buna el atmalı! - SporG.Saray maçı sonrası olay Süper Lig çıkışıDev bonservisle Premier Lig'e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum - SporDev bonservis! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum15 milyon euro ödenmişti! Mourinho kararını verdi: Cengiz Ünder sürprizi - SporMourinho nihai kararını verdi! Cengiz Ünder sürprizi
Sonraki Haber Yükleniyor...