Trabzonspor'dan Avrupa'ya gidiyor! Türk futbolunda bir ilk yaşanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2025 09:28 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 09:33 - Güncelleme:

Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Ozan Tufan'a, Rusya'dan sürpriz bir talip çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Lokomotiv Moskova'ya imza atabilir. Transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbolunda bir ilk yaşanacak.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den transfer ettiği Ozan Tufan, bordo-mavili takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Rus kulübü Lokomotiv Moskova, 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Tufan'ın, kariyerine Rusya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. BONSERVİS 5 MİLYON EURO Trabzonspor, Ozan Tufan'ın maaşıyla ilgili tüm talepleri yerine getirmeye hazır olan Lokomotiv Moskova'dan 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Transferinin gerçekleşmesi durumunda Ozan Tufan, Lokomotiv Moskova forması giyen ilk Türk futbolcu olacak. İlgili Haber Ozan Tufan tarihin en iyi 11'ini seçti: Kaleci tercihi gündem oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş