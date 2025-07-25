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Trabzonspor'dan Avrupa'ya gidiyor! Türk futbolunda bir ilk yaşanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;dan Avrupa&#039;ya gidiyor! Türk futbolunda bir ilk yaşanacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Ozan Tufan'a, Rusya'dan sürpriz bir talip çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Lokomotiv Moskova'ya imza atabilir. Transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbolunda bir ilk yaşanacak.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den transfer ettiği Ozan Tufan, bordo-mavili takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'dan Avrupa'ya gidiyor! Türk futbolunda bir ilk yaşanacak - 1. Resim

Sabah'ta yer alan habere göre; Rus kulübü Lokomotiv Moskova, 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Tufan'ın, kariyerine Rusya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Trabzonspor'dan Avrupa'ya gidiyor! Türk futbolunda bir ilk yaşanacak - 2. Resim

BONSERVİS 5 MİLYON EURO

Trabzonspor, Ozan Tufan'ın maaşıyla ilgili tüm talepleri yerine getirmeye hazır olan Lokomotiv Moskova'dan 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Transferinin gerçekleşmesi durumunda Ozan Tufan, Lokomotiv Moskova forması giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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