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Ozan Tufan'ın eşi ilk kez anlattı: Bella Hadid anısı: Bunu bir tuttular omzundan!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ozan Tufan&#039;ın eşi ilk kez anlattı: Bella Hadid anısı: Bunu bir tuttular omzundan!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da forma giyen Ozan Tufan'ın eşi ve oğlu Aren'in babası Rojin Tufan, milli futbolcu ile birlikte Cannes'da dünyaca ünlü Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid ile yaşadıkları olayı anlattı.

Ozan Tufan, 2021'de Rojin Tufan ile evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra 'Aren Kuzey' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Rojin Tufan, katıldığı bir programda, eşinin Bella Hadid ile anısını paylaştı.

"BİR BAKTIM OZAN YANIMDA YOK"

Bella Hadid ile Fransa'nın Cannes şehrinde karşılaşan ünlü çiftin, Ozan Tufan'ın 28 yaşındaki Filistin kökenli ABD'li manken ile fotoğraf çektirme isteği sebebiyle gerginlik yaşadığı ortaya çıktı.

Ozan Tufan'ın eşi ilk kez anlattı: Bella Hadid anısı: Bunu bir tuttular omzundan! - 1. Resim

Rojin Tufan, "Cannes'da akşam yemeğinden dönerken bir baktık, önümüzde Bella Hadid yürüyor. Gazetecilerin arasından geçmemiz lazım, müthiş bir kalabalık. Ozan'ın elini tutmaya çalıştım, bir baktım yok. Meğerse bizimki Bella Hadid'in hemen arkasına geçmiş. Bella Hadid'in 2 tane herkül gibi koruması var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan'da 'Don't touch me' (bana dokunma) dedi" açıklamasını yaptı.

"OZAN'A BAĞIRIP ÇAĞIRDIM"

Kaldıkları otele giremedikleri için sert tepki göstermesine karşın milli futbolcunun mutlu olduğunu belirte Rojin Tufan, şu ifadeleri kullandı:

"Ozan'ın yanına gittim, sinirlerim tepemde. Beni o kalabalığın ortasında bırakmış, otele giremiyorum çünkü oda kartım Ozan'da. Bella Hadid şöyle bir döndü, Ozan'a baktı baktı ve üfledi. Ben o sırada Ozan'a bağırıyorum, 'Beni neden orada bıraktın?' diye. Bana 'Fotoğraf için izin alacaktım. Sen ve Aren'i çekmek için' dedi. Aren odada uyuyor bu arada. Çocuğu akşam yemeğine bile götürmemişiz. Otele sonunda girebildik. Ozan'a bağırıp, çağırıyorum. Ozan ise o kadar mutlu ki, 'Bana da üfledi' dedi."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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