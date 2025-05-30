Ozan Tufan'ın eşi ilk kez anlattı: Bella Hadid anısı: Bunu bir tuttular omzundan!

Trabzonspor'da forma giyen Ozan Tufan'ın eşi ve oğlu Aren'in babası Rojin Tufan, milli futbolcu ile birlikte Cannes'da dünyaca ünlü Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid ile yaşadıkları olayı anlattı.

Ozan Tufan, 2021'de Rojin Tufan ile evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra 'Aren Kuzey' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Rojin Tufan, katıldığı bir programda, eşinin Bella Hadid ile anısını paylaştı.

"BİR BAKTIM OZAN YANIMDA YOK"

Bella Hadid ile Fransa'nın Cannes şehrinde karşılaşan ünlü çiftin, Ozan Tufan'ın 28 yaşındaki Filistin kökenli ABD'li manken ile fotoğraf çektirme isteği sebebiyle gerginlik yaşadığı ortaya çıktı.

Rojin Tufan, "Cannes'da akşam yemeğinden dönerken bir baktık, önümüzde Bella Hadid yürüyor. Gazetecilerin arasından geçmemiz lazım, müthiş bir kalabalık. Ozan'ın elini tutmaya çalıştım, bir baktım yok. Meğerse bizimki Bella Hadid'in hemen arkasına geçmiş. Bella Hadid'in 2 tane herkül gibi koruması var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan'da 'Don't touch me' (bana dokunma) dedi" açıklamasını yaptı.

"OZAN'A BAĞIRIP ÇAĞIRDIM"

Kaldıkları otele giremedikleri için sert tepki göstermesine karşın milli futbolcunun mutlu olduğunu belirte Rojin Tufan, şu ifadeleri kullandı: