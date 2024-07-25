Adidas’ta Bella Hadid krizi! Marka geri adım attı, özür mesajı geldi

Filistin kökenli model Bella Hadid, İsrail destekçilerinin baskısı üzerine Adidas’ın ayakkabı reklamından çıkarıldı. Eleştiri oklarının hedefi olan ünlü marka daha sonra Hadid’den özür diledi.

Alman giyim markası Adidas, İsrail’in tepkisi sonrası ayakkabı reklamından çıkarılmıştı. Skandal karara imza atan marka, Filistin asıllı mankenden özür dileyerek bir mesaj yayınladı.

TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Model Bella Hadid, Adidas'ın 1972 Münih Olimpiyatları’ndaki ayakkabı serisinin yeni yüzü olmuştu. Ancak Filistin’e destek veren ve sık sık İsrail’i eleştiren mankenin reklam yüzü olması hoş karşılanmamıştı.

Öyle ki, İsrail'in Almanya büyükelçiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Bilin bakalım kampanyanın yüzü kim? Bella Hadid, geçmişinde antisemitizmi yayan ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısı yapan Filistin kökenli bir model" ifadeleri yer almıştı.

MODELİ REKLAM KAMPANYASINDAN ÇIKARDILAR

Daha sonra Adidas, İsrail’in Filistin politikalarına karşıtlığı ve Gazze’de yaşanan soykırıma karşı birçok platformdaki duruşuyla bilinen Hadid’in yer aldığı ayakkabı reklamı kampanyasındaki tüm sosyal medya gönderilerini, İsrail destekçisi lobi gruplarından gelen tepkiler üzerine silmişti. Ünlü model, reklam kampanyasından çıkarılmıştı.

ADİDAS, BELLA HADİD’DEN ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra Adidas, Bella Hadid’i reklam filminden çıkardığı için boykot çağrılarına maruz kaldı. Marka, eleştiri yağmuruna tutulunca geri adım attı.

Yorumların ardından Adidas tarafından özür mesajı yayınlandı. Mesajda “Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz, ancak bunlar tamamen kasıtsızdır. Sonuç olarak, kampanyanın geri kalanını gözden geçiriyoruz" denildi.

Hadid'in kampanyayı geri çektiği için markaya karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğü bildirilirken, Adidas güncellediği mesajında Hadid'den özür diledi. Öte yandan "Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkilerden dolayı özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz” ifadeleri de yer aldı.