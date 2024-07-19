Bella Hadid'i reklam yüzü yapmıştı! Adidas tepkilere boyun eğdi, skandal karara imza attı

İsrail’in Gazze’deki eylemlerine sert tepki gösteren Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in reklam yüzü olduğu Adidas’tan skandal bir hamle geldi.

Filistin asıllı dünyaca ünlü top model Bella Hadid, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı susmuyor. Bu nedenle sık sık hedef gösterilen manken, son olarak reklam yüzü olduğu marka Adidas’ın kendisine karşı yaptığı skandal hamleyle gündeme geldi.

Model Bella Hadid, Adidas'ın 1972 Münih Olimpiyatları’ndaki ayakkabı serisinin yeni yüzü olmuştu. Ancak Hadid’in İsrail’e olan tutumu nedeniyle Adidas bu kararını gözden geçireceğini açıkladı.

HADID SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALDI

İsrail, ünlü mankenin Adidas’ın reklam yüzü olmasını eleştiren resmi bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Hadid'in antisemitizmi yayma ve İsraillilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip olduğu iddia edildi. İsrail hükümet yetkilileri markaya karşı sert eleştirilerde bulundu. Öte yandan bu kampanyada ve böylesi bir dönemde ayakkabıyı temsil etmesi için Bella Hadid’in nasıl seçilebildiğine dair bir cevap talep edildi.

İSRAİL’DE TEPKİ ÇEKTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen hesapta “Adidas kampanyasının yüzünün kim olduğunu tahmin edin. Antisemitizm yayma ve İsraillilere karşı şiddet çağrısı yapma geçmişi olan yarı Filistinli bir model olan Bella Hadid” ifadeleri yer aldı.

ADİDAS DAYANAMADI, AFİŞLERİ KALDIRDI

Tepkilere dayanamayan Adidas’tan skandal bir hamle geldi. Ünlü marka, ayakkabıyı giyen Bella Hadid'in rol aldığı reklam kampanyası nedeniyle özür diledi ve söz konusu afişin reklamlarını yayından kaldırdı. Bununla da kalmayan markanın sözcüsü Stefan Pursche tarafından bir açıklama yapıldı.

Pursche, reklamların meydana getirdiği üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dilediklerini belirtti.