Brezilyalı şarkıcı sahnede elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi

Brezilyalı rock şarkıcısı Ayres Sasaki, sahnede elektrik akımına kapılarak can verdi. Sahnede yaşanan korkunç kaza sonucu ölen Sasaki’nin yakınları kahroldu.

Brezilyalı rock sanatçısı 35 yaşındaki Ayres Sasaki, konser sırasında sırılsıklam kıyafetli bir hayranının kendisine sarılması sonucunda, kablodan kaynaklanan elektrik çarpmasına maruz kalması nedeniyle hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Şarkıcı Ayres Sasaki, ıslanan hayranının gelip kendisine sarılmasıyla sahnede can verdi. Sarılmadan saniyeler sonra müzisyen elektrik çarpmasına maruz kaldı ve Brezilya'nın Salinopolis kentindeki olay yerinde öldü.

“BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ”

Şarkıcının ölümünü araştıran polis henüz başka bir ayrıntı vermedi. Şarkıcının ailesi de soruşturma sırasında ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı. Teyzesi Rita Matos yerel medyaya şöyle konuştu:

“Her şeyin nasıl olduğunu anlamak için o anda onunla birlikte olan insanlarla iletişime geçiyoruz. Tüm bilgileri basına vereceğimiz bir açıklamada toplayacağız.”

“YETKİLİ MAKAMLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Konserin düzenlendiği Solar Hotel, şarkıcının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Otel, soruşturmada yetkililerle iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kendimizi tamamen ailesine destek vermeye ve gerekli önlemleri almaya adadık. Olayların doğru bir şekilde aydınlatılması için yetkili makamlarla tam bir iş birliği içinde olma taahhüdümüzü yineliyoruz.”

EN YAKIN DOSTU KONUŞTU

Dostu ve şarkıcı Adriano Freitas yerel medyaya şunları söyledi:

“Müziğin ötesinde, günlük hayatta da arkadaştık. O süper karizmatik bir adamdı, yeteneği inanılmazdı. Harika bir arkadaştı, çok aile odaklıydı, arkadaşlıklarına ve işini takdir edenlere özen gösterirdi.”