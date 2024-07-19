Böylesi görülmedi! Dubai Prensesi Şeyh Mahra eşini Instagram’dan boşadı

Dubai Emirliği'nin kızı Prenses Şeyh Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sosyal medya üzerinden eşinden boşandı. Bu hamle dikkat çekerken, boşanma sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Rashid El Mektum'ın kızı Şeyha Mahra, eşinden ayrıldığını sosyal medyadan ilan etti.

Dubai prensesi Sheikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum geçen yıl Mayıs ayında Şeyh Mana ile evlendi. İlk çocuklarını iki ay önce kucağına alan çiftten Sheikha Mahra, Instagram’da bomba etkisi yapan bir paylaşımda bulundu.

“BOŞ OL, BOŞ OL, BOŞ OL”

Eşinden boşandığını duyuran kadın, kocasına şu sözlerle seslendi:

“Sevgili kocacığım, başkalarıyla meşgul olduğun için boşandığımızı ilan ediyorum. Boş ol, boş ol, bol. Kendine iyi bak. Eski eşin.”

Genç kadın ayrıca kocasıyla olan fotoğraflarını da Instagram’dan kaldırdı.

GEÇEN YIL EVLENDİLER

Şeyha Mahra geçen yıl Mayıs ayında iş adamı Şeyh Mana bin Muhammed bin Raşid bin Mana El Maktum ile evlendi. Bir yıl sonra da bir kız çocukları dünyaya geldi. 20'li yaşlarında olan Şeyh Mana'nın birden fazla iş girişimi bulunuyor.

Bu yılın Mayıs ayında Dubai prensesi, doğumdan hemen sonra hastaneden fotoğraflar yayınlamıştı. Doktoruna ve hastane personeline "Mahra bebeği dünyaya getirdiği için en unutulmaz deneyimi" yaşamasını sağladıkları için teşekkür etmişti.

Çiftin mutlu aile fotoğrafları çok sayıda beğeni almıştı. İkili Şubat ayında bir cinsiyet partisi düzenlemişti.