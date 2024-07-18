18 yıllık yönetmen kovulduğunu duyurmuştu! Arka Sokaklar koltuğunu devralan isim belli oldu

Arka Sokaklar’ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İzleyiciyi şaşırtan gelişmenin ardından sevilen polisiye dizinin yeni sezonunu çekecek yönetmen açıklandı.

Haziran ayında sezon finali yapan Arka Sokaklar’da yönetmen Orhan Oğuz, 18 yılın ardından veda ettiğini açıklamıştı. Eylül ayında gelecek 19. sezon için koltuğu kimin devraldığı belli oldu.

KOLTUK BARAN ÖZCAYLAN’A EMANET

Polisiye yapım Arka Sokaklar’ın yeni yönetmeni merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; kulislerden gelen haberlere göre artık efsane dizi, dizinin tüm detaylarına hakim olan “Arka Sokaklar”ın 2. yönetmeni Baran Özçaylan’a emanet…

Yeni oyuncuların katılacağı dizinin 19. sezon çekimlerinin ağustosun ikinci haftası başlaması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Arka Sokaklar’da sezon finalinden hemen sonra dizinin 18 yıllık deneyimli yönetmeni Orhan Oğuz, projeye veda ettiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı. Mesajında ise “Kamuya! 18 yıl yönettiğim ‘Arka Sokaklar’ dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı. Seyirciler ise bu ayrılıkla ilgili “Bir devir kapandı” , “Neden veda ettiniz, alışmıştık size” tarzında yorumlar yapmıştı.

Olayın yankı bulmasının hemen sonra Orhan Oğuz, veda kararının kendi isteğiyle olmadığını dile getirmişti. “Diziyi ben bırakmadım” diyen Oğuz, “Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım” ifadeleriyle sitemde bulunmuştu.

Kanal ise “18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı.