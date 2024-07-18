Beykoz’da köy hayatı yaşamaya başlamıştı! İlker Ayrık ticarete atıldı

Beykoz’un İshaklı köyünde 17 dönümlük çiftlik kuran İlker Ayrık, İstanbul’un göbeğinde köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde zamanının çoğunu burada geçiren ünlü oyuncunun ticarete atılacağı ortaya çıktı.

‘Seksenler’ , ‘Geniş Aile’ , ‘Yedi Numara’ gibi birçok dizide rol alan ve başarılı filmlerde başrol oynayan İlker Ayrık, hayatında yeniliklere yer açtı. İstanbul Beykoz’daki bir araziye çiftlik kuran isim, vaktinin çoğunu burada geçirmeye başladı.

EŞİYLE ÇİFTLİKTE YAŞIYOR

Yaşadığı köy hayatından memnun olduğunu dile getiren Ayrık, daha önce verdiği bir röportajda “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var” demişti.

Eşiyle birlikte çiftliğe çok emek veren oyuncu; tavuk, ördek ve kaz beslediklerini söylemişti.

AVM’DE YER KİRALADI! “GIDA SEKTÖRÜNE EL ATTIM”

“Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum” diyen İlker Ayrık, hobisini yavaş yavaş ticarete dönüştürmeye başladı. Gıda sektörüne el atan Ayrık, popüler bir AVM’de yer kiraladı. 44 yaşındaki oyuncu, “Arkadaşlar mesleğim dışında artık gıda sektörüne de el attım. Yeni mekanımız yakın zamanda sevenlerimizle buluşacak” sözleriyle yeni girişiminden bahsetti ancak pek detay vermedi.