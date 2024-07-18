Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Beykoz’da köy hayatı yaşamaya başlamıştı! İlker Ayrık ticarete atıldı

Beykoz’da köy hayatı yaşamaya başlamıştı! İlker Ayrık ticarete atıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beykoz’da köy hayatı yaşamaya başlamıştı! İlker Ayrık ticarete atıldı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beykoz’un İshaklı köyünde 17 dönümlük çiftlik kuran İlker Ayrık, İstanbul’un göbeğinde köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde zamanının çoğunu burada geçiren ünlü oyuncunun ticarete atılacağı ortaya çıktı.

‘Seksenler’ , ‘Geniş Aile’ , ‘Yedi Numara’ gibi birçok dizide rol alan ve başarılı filmlerde başrol oynayan İlker Ayrık, hayatında yeniliklere yer açtı. İstanbul Beykoz’daki bir araziye çiftlik kuran isim, vaktinin çoğunu burada geçirmeye başladı. 

Beykoz’da köy hayatı yaşamaya başlamıştı! İlker Ayrık ticarete atıldı - 1. Resim

EŞİYLE ÇİFTLİKTE YAŞIYOR

Yaşadığı köy hayatından memnun olduğunu dile getiren Ayrık, daha önce verdiği bir röportajda “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var” demişti.

Eşiyle birlikte çiftliğe çok emek veren oyuncu; tavuk, ördek ve kaz beslediklerini söylemişti. 

Beykoz’da köy hayatı yaşamaya başlamıştı! İlker Ayrık ticarete atıldı - 2. Resim

AVM’DE YER KİRALADI! “GIDA SEKTÖRÜNE EL ATTIM”

“Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum” diyen İlker Ayrık, hobisini yavaş yavaş ticarete dönüştürmeye başladı. Gıda sektörüne el atan Ayrık, popüler bir AVM’de yer kiraladı. 44 yaşındaki oyuncu, “Arkadaşlar mesleğim dışında artık gıda sektörüne de el attım. Yeni mekanımız yakın zamanda sevenlerimizle buluşacak” sözleriyle yeni girişiminden bahsetti ancak pek detay vermedi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Jose Mourinho'dan son dakika Emre Mor kararı ortaya çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıldız Tilbe’den çarpıcı itiraf: Annesi doğmasını istemediği için hamileliğinde ilaç içmiş! - MagazinÇarpıcı itiraf: Annesi doğmasını istemediği için zehir içmişEvlilik teklifi çok konuşulan Kadir Ezildi sözlendi! Fotoğrafları da paylaştı - MagazinÜnlü sunucu sözlendi, fotoğraflarını da paylaştıYunan şarkıcı Despina Vandi’nin Türk bayrağı hazımsızlığı! Saygısız hareketi sonrası ilk açıklama - MagazinYunan şarkıcının Türk bayrağı hazımsızlığı!Sevenlerini üzecek haber! Bülent Ersoy programdan ayrıldı - MagazinSevenlerini üzecek haber! Bülent Ersoy programdan ayrıldıGeçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten para isyanı! - MagazinYakın zamanda ameliyat olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten para isyanıOyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ameliyat oldu! - MagazinUsta oyuncudan üzen haber! Ameliyat oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...