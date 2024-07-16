Zeynep Yılmaz 'Villasını 16 milyon Euro'ya satıyor' haberlerini yalanladı

Acun Ilıcalı’nın eski eşi ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden olan Zeynep Yılmaz’ın Bodrum Cennet Koyu Mandarin sitesindeki villasını 16 milyon euroya (575 milyon 788 bin Türk Lirası) satışa çıkardığı iddia edildi. Yılmaz, çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Acun Ilıcalı ile yıllar süren evliliğini 2016’da sonlandıran Zeynep Yılmaz, mimarlık yapıyor ve iş konusundaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Zaman zaman özel hayatıyla da merak edilen ismin paylaşımları da dikkat çekiyor.

‘LÜKS VİLLASINI SATIŞA ÇIKARIYOR’ İDDİASI

İç mimarlık şirketi olan Zeynep Yılmaz, son olarak Bodrum Mandarin’deki villasını satışa çıkardığı yönündeki haberleriyle gündeme geldi. Evi baştan sona kendi tarzına göre dekore eden Yılmaz’ın 500 metrekare olan villasını 16 milyon euroya (575 milyon 788 bin Türk Lirası) satışa çıkardığı öne sürüldü.

“KEŞKE ÖNCE BANA SORSAYDINIZ…”

Yılmaz, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Instagram hesabından paylaşım yapan isim “Yalan haber. Keşke önce bana bir sorsaydınız” ifadelerini kullandı.