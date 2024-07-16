Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Arda Güler kız arkadaşıyla Bodrum’da! Sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor

Arda Güler kız arkadaşıyla Bodrum’da! Sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler, Tatil, Duru Nayman, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli takım oyuncusu ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, tatil için Bodrum’u tercih etti. Sezonun yorgunluğunu burada atan Güler, kız arkadaşı Duru Nayman ve dostlarıyla plaj voleybolu oynarken kameralara takıldı.

Euro 2024 performansıyla son dönemde adından söz ettiren futbolcu Arda Güler, tatil için Bodrum’a gitti. Başarısıyla İspanyol basınının sık sık manşetlerine taşınan Güler, şimdilerde vaktini dinlenmeye ayırıyor.

Arda Güler kız arkadaşıyla Bodrum’da! Sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor - 1. Resim

SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKTI

Kariyeriyle çok konuşulan Güler, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcu, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Bodruma gelen Güler, dostlarıyla doyasıya vakit geçirdi. Ünlü isim, plajda arkadaşları ve sevgilisi Duru Nayman ile plajda voleybol oynamayı ihmal etmedi. Bu keyifli anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Kariyerini Real Madrid’te sürdüren ve son dönemin parlayan genç futbolcularından Arda Güler, Euro 2024’e damga vurdu. Güler, Gürcistan maçında attığı golle, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.

Arda Güler kız arkadaşıyla Bodrum’da! Sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor - 2. Resim

YAN YANA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan yetenekli futbolcu Arda Güler, daha önce Galatasaylı basketbolcu kız arkadaşı Duru Nayman ile fotoğraflarını peş peşe paylaşmıştı. Çiftin karelerine “Çok yakışmışlar” mesajları gelmişti. 

DURU NAYMAN KİMDİR?

1 Şubat 2005, İstanbul doğumlu. Duru Nayman 18 yaşında. Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynuyor. Takımda 23 numaralı forma giyen Nayman, Guard pozisyonunda görev alıyor. Genç basketbolcu geçmişte Fenerbahçe'de de oynadı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sinan Akçıl'a büyük sürpriz! Ağlayarak sahneye çıktı5 milyar dolarlık beklenti! Ethereum EFT’leri açılıyor mu? İşte kritik tarih...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinan Akçıl'a büyük sürpriz! Ağlayarak sahneye çıktı - MagazinSinan Akçıl'a büyük sürpriz! Ağlayarak sahneye çıktıAli İpin eşiyle paylaşım yaptı! Son hali çok konuşuldu - MagazinAli İpin eşiyle paylaşım yaptı! Son hali çok konuşulduDeniz Akkaya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı paylaşım tepki topladı - Magazin15 Temmuz'da skandal paylaşım! Sözlerine tepki yağıyorBurcu Biricik anne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldi - MagazinAnne oldu! Hastaneden ilk görüntüler geldiDilan Polat iddianamesinden yeni ayrıntılar! "Kabak lifli sabun"la para aklama - MagazinYeni detaylar ortaya çıktı! ‘Kabak lifli sabun’la para aklamaİbrahim Tatlıses taburcu oldu! İşte ilk kare - Magazinİbrahim Tatlıses taburcu oldu! İşte ilk kare
Sonraki Haber Yükleniyor...