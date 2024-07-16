Arda Güler kız arkadaşıyla Bodrum’da! Sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor

Milli takım oyuncusu ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, tatil için Bodrum’u tercih etti. Sezonun yorgunluğunu burada atan Güler, kız arkadaşı Duru Nayman ve dostlarıyla plaj voleybolu oynarken kameralara takıldı.

Arda Güler'e sürpriz talip! 'Bize 2 yıl kiralayın, daha güçlü dönsün'

Arda Güler'e sürpriz talip! 'Bize 2 yıl kiralayın, daha güçlü dönsün'

Euro 2024 performansıyla son dönemde adından söz ettiren futbolcu Arda Güler, tatil için Bodrum’a gitti. Başarısıyla İspanyol basınının sık sık manşetlerine taşınan Güler, şimdilerde vaktini dinlenmeye ayırıyor.

SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKTI

Kariyeriyle çok konuşulan Güler, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcu, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Bodruma gelen Güler, dostlarıyla doyasıya vakit geçirdi. Ünlü isim, plajda arkadaşları ve sevgilisi Duru Nayman ile plajda voleybol oynamayı ihmal etmedi. Bu keyifli anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Kariyerini Real Madrid’te sürdüren ve son dönemin parlayan genç futbolcularından Arda Güler, Euro 2024’e damga vurdu. Güler, Gürcistan maçında attığı golle, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.

YAN YANA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan yetenekli futbolcu Arda Güler, daha önce Galatasaylı basketbolcu kız arkadaşı Duru Nayman ile fotoğraflarını peş peşe paylaşmıştı. Çiftin karelerine “Çok yakışmışlar” mesajları gelmişti.

DURU NAYMAN KİMDİR?

1 Şubat 2005, İstanbul doğumlu. Duru Nayman 18 yaşında. Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynuyor. Takımda 23 numaralı forma giyen Nayman, Guard pozisyonunda görev alıyor. Genç basketbolcu geçmişte Fenerbahçe'de de oynadı.