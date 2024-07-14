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Real Madrid, Arda Güler kararını verdi! İşte Ancelotti'nin planı

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Real Madrid, Arda Güler kararını verdi! İşte Ancelotti&#039;nin planı
Arda Güler, Real Madrid, Milan, Haber

Spor Haberleri

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e İtalyan devi Milan talip oldu. Real Madrid ise Arda Güler'in takımda kalmasını istiyor. Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu için planı ortaya çıktı.

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e diğer Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor. Serie A'nın köklü kulübü Milan, Arda Güler için Real Madrid'e teklif yaptı. 

REAL MADRİD'DEN MİLAN'A CEVAP

İspanyol basınından Defensa Central'ın haberine göre; İtalyan devi Milan, Türk futbolcuyu kiralamak istedi.

Real Madrid, Arda Güler kararını verdi! İşte Ancelotti'nin planı - 1. Resim

Milan'ın teklifini geri çeviren Real Madrid yönetiminin ise Arda Güler konusunda çok net olduğu ve 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bırakmak istemediği ifade edildi.

KROOS'UN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

İspanyol takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de, futbolu bırakan Toni Kroos'un yokluğunda orta sahada oluşan boşluğu Arda ile doldurmak istediği ve 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasından yana olmadığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
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