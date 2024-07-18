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Yıldız Tilbe’den çarpıcı itiraf: Annesi doğmasını istemediği için hamileliğinde ilaç içmiş!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız Tilbe’den çarpıcı itiraf: Annesi doğmasını istemediği için hamileliğinde ilaç içmiş!
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son konserinde yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Hayranlarını üzen açıklamalarda bulunan Tilbe, annesi tarafından istenmediğini ve kendisine hamileyken düşük yapmak için ilaç içtiğini söyledi.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. 58. doğum gününde Alaçatı’da sahne alan Tilbe, bu defa itiraflarıyla hem şaşırttı hem üzdü. Anne ve babasından bahseden şarkıcı, konuşurken hüzünlendi. 

İLAÇ İÇİP KENDİNİ ZEHİRLEMİŞ

Hürriyet’te yer alan habere göre Yıldız Tilbe, annesinin hamilelik döneminde düşük yapmak için ilaç içip kendini zehirlediğini şu sözlerle açıkladı:

“Rahmetli annem 6 kız doğurmuş. Bana hamile kalınca ‘Bu da kız olur’ diye ilaç içip kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış, ne yaptıysa beni düşürememiş. Bana ‘Çekeceğin varmış’ diyordu. Sizinle görüşeceğimiz varmış.”

“HİÇBİR SEVGİ BENİ İKNA EDEMEDİ”

Babasının çocuklarını çok sevdiğini söyleyen Tilbe, “Babam bize ‘Sizin bir tırnağınızı 10 erkeğe değişmem’ derdi. Keşke bütün babalar kızlarını öyle sevse. Babam bizi o kadar çok seviyordu ki, sonra hiçbir sevgi beni ikna edemedi” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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