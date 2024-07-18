Evlilik teklifi çok konuşulan Kadir Ezildi sözlendi! Fotoğrafları da paylaştı

Temizlik programlarıyla adını duyuran Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ezildi, o anları sosyal medyada paylaştı.

Temizlik konusundaki takıntısıyla bilinen sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi’den müjdeli haber geldi. Aile arasında sözlenen ve yüzükleri takan çiftten fotoğraflar da geldi.

TÜRK SİNEMASI TADINDA EVLİLİK TEKLİFİ

Kadir Ezildi sır gibi sakladığı kız arkadaşına geçtiğimiz gün çok konuşulan bir evlilik teklifi etmişti. Ezildi, o paylaşımına “Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin” notunu düştü.

KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN YÜZÜKLERİ TAKTI

Özel hayatı yakından takip edilen Ezildi, evlilik teklifinin ardından söz töreni için ailesiyle Erzurum’a gitti. Ünlü isim, dün akşam kız arkadaşı Gamze Türkmen ile aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzükleri taktı.

Çift törene beyazlar içinde katıldı. Gamze Türkmen yerlere kadar uzanan beyaz bir elbise tercih ederken, Kadir Ezildi ise beyaz takım elbisesiyle şıklığını konuşturdu.

“BU SÖZ TAKISI, DEVAMI NİŞANDA”

Söz töreninde fenomen isim müstakbel eşine 2 tane bilezik ve bir tane Cumhuriyet altınlı kolye taktı. Takıların devamının geleceğini ise “Arkadaşlar bu söz takısı, devamı nişanda” diye belirtti.