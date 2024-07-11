Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den müjdeli haber!

Magazin dünyasının imrenerek baktığı çifti Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel’in boşanacağı yönündeki haberler sık sık konuşuluyordu. Çift iddiaların ardından ‘boşanma falan yok’ diyerek açıklama yapmıştı. İkiliden bu kez müjdeli bir haber geldi. İddiaya göre, Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti 3. kez bebek bekliyor.

Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel 2010 yılında Zeynep Demirel ile evlenmişti. Sık sık boşanma iddialarıyla gündeme gelen çiftten bu kez müjdeli haber geldi.

Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan çifttin 3.kez bebek beklediği iddia edildi. Demirel’in dün yaptığı paylaşımda göbeğinin belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"BİR YANIMIZ BAHAR BAHÇE"

35. yaşını kutlayan oyuncu paylaşımında, "Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş" ifadelerini kullandı.