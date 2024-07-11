Kırmızı ışıkta kızıyla dehşeti yaşayan Ahu Tuğba ölümden döndü! ‘Verilmiş sadakamız varmış’

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda Los Angeles’ta trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan ve günlerce yoğun bakımda kalan Tuğba’dan bir kötü haber daha geldi. Ünlü isim yaşadığı olay sonrası ölümden döndü. Geçirdiği kazayı ise “O an gözümü kapadım, 'Allah’ım kızımı koru' dedim. Verilmiş sadakamız varmış, ucuz kurtulduk...” sözleriyle anlattı.

‘Banker Bilo’ , ‘Dokunmayın Şabanıma’, ‘Kayıp Kızlar’ gibi birçok filmde rol alan Ahu Tuğba, kızı Anjelik ile geçirdiği kazayı ucuz atlattı.

68 yaşındaki Ahu Tuğba, Nisan ayında geçirdiği kaza sonucu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 8 saatlik bir operasyon geçiren oyuncu, günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden ismin KOAH hastalığıyla mücadele ettiği de öğrenilmişti.

Yurt dışında yaşayan Yeşilçam’ın efsane sanatçısından bir kötü haber daha geldi. Magazinsortie’de yer alan bilgiye göre; Tuğba kızı Anjelik ile otomobillerinin içinde ışıklarda beklerken başka bir araç kendilerine hızla çarparak kaçtı.

“ARABA HAVALANDI, TEKRAR YERİNE OTURDU”

Bir kez daha ölümün eşiğinden dönen Tuğba, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız başka bir aracın şoförü bize hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havalandı tekrar yerine oturdu. Resmen kızımla ölümden döndük. Ben sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki.”

“BİZE ÇARPARAK KAÇTI”

Çarpan sürücüyü bulamadıklarını belirten Tuğba, “Miami de Aventura bölgesinde oldu kaza. Anjelik de ben de çok korktuk. Kırmızı ışıkta beklerken, muhtemelen alkol ya da uyuşturucu almış birisi bize çarparak kaçtı. Önden çeken kamera da arızalıymış, arkadan da ağaçlara denk geliyor, bir türlü çarpan sürücüyü bulamadılar” şeklinde konuştu.

“UCUZ KURTULDUK”

Kazayı ucuz atlattıklarını belirten ünlü isim “Hastaneden çıktık, trafikte kırmızı ışıkta beklerken araç bize çarptı. Araç o hızla resmen havaya uçtu. O an gözümü kapadım, 'Allahım kızımı koru' dedim. Verilmiş sadakamız varmış, ucuz kurtulduk...” dedi.