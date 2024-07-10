Bartın’da Survivor rüzgarı! Parkurlar kuruldu, 200 kişilik ekip geldi

Acun Medya tarafından Bartın'ın Amasra ilçesinde çekimleri yapılacak olan Meksika Survivor'u "La İsla Desafio" için hazırlıklara başlandı. Platform ve parkurlar kuruldu. Yarışmacının çekimleri 2 gün içinde başlayacak.

TV8’de yayınlanacak olan ve Meksika'nın Survivor’u "La İsla Desafio" yarışmasının çekimleri Bartın'da yapılacak. Parkurlar kuruldu, heyecanlı geri sayım başladı.

BU AKŞAM TAMAMLANACAK

Acun Medya tarafından yapılan yarışma için Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki Siyah İnci (Black Pearl) plajında parkur ve montaj alanı kurulumuna başlandı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Acun Medya tarafından çekimleri yürütülecek yarışma için dün başlanan platform ve parkur alanı kurulumu bu akşam tamamlanacak.

TÜM SURVIVOR EKİBİ BARTIN'DA

Meksika'daki bir televizyon kanalında yayınlanacak yarışmanın Bartın ayağının perşembe günü çekiminin yapılacağı ve bir gün süreceği öğrenildi. Çekimler için yarışmanın sunucu, yönetmen, teknik ekibi, Meksika'nın farklı bölgelerinden katılan yarışmacılar, çekimini yürütecek Acun Medya'nın teknik personelinin de içerisinde bulunduğu yaklaşık 200 kişilik ekibin perşembe günü Bartın'da olacağı öğrenildi. Siyah İnci plajında yapılacak yarışma ve çekimlerinin yanı sıra Amasra'nın eşsiz doğa ve manzaralarından yapılacak çekimlerle de klip oluşturulacağı öğrenildi.

“BÖLGEMİZİN TÜM DÜNYAYA TANITILACAĞINA İNANIYORUZ”

Yarışma parkurunun kurulduğu Siyah İnci plajı işletmecisi Bensu Altınyay Ercan, yarışmanın yapılacağı alanın pek keşfedilmemiş bir alan olduğunu belirterek, bölgenin muhteşem denizi ve doğasının yarışma programıyla tüm dünyaya tanıtılacağına inandığını ifade etti.

Siyah İnci'nin sadece denizi sevenler değil, macera arayan herkes için vazgeçilmez bir yer olacağını belirten Ercan, "Yerimiz çok bilinmiyor, tanınmıyor. Bu yıl itibarıyla misafirleri konuk etmeye başladık. Acun Medya tarafından Kültür Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek olan yarışma programı ile Amasra'mız ve bölgemizin tüm dünyaya tanıtılacağına inanıyoruz. Burası 107 dönüm üzerine kurulu, 800 metre sahili bulunan, kamp ve karavan tatili sevenlerin ilgi gösterdiği bir koy. Muhteşem doğası ve dünyası ile huzuru, sakinliği arayanların kopamayacağı bir alan" diye konuştu.