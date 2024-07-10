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Nagihan Alçı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Gerçek Gündem
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Magazin Haberleri  / Gerçek Gündem

Nagehan Alçı’nın geçtiğimiz günlerde eski eşi Rasim Ozan hakkındaki sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Alçı, boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti. Konu ile ilgili Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama geldi.

2010 yılında dünyaevine giren ve ikiz kızları dünyaya gelen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı.

Alçı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Alçı, programda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın" diyerek kendisine hakaret ettiğini belirten Alçı, ortak hesaplarının boşaltıldığını söylemişti.

Nagihan Alçı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama - 1. Resim

Alçı, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum.

Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben benim sayemde var oldu' demiş."

Nagihan Alçı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama - 2. Resim

"İKİ ÇOCUĞUMUN ANNESİ ALEYHİNE TEK KELİME ETMEM"

Alçı'nın gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama geldi. Kütahyalı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem. Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Gerçek Gündem
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