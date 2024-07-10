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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la arasının neden açıldığı belli oldu! Eşinden destek geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Müge Dağıstanlı
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İbrahim Tatlıses&#039;in kızı Dilan Çıtak&#039;la arasının neden açıldığı belli oldu! Eşinden destek geldi

Magazin Haberleri  / Müge Dağıstanlı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak dün sosyal medya hesabından isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatlıses ve kızı Dilan’ın arasının ‘ev meselesi’ yüzünden açıldığı söylendi. Dilan’a eşi Levent Dörter’den destek geldi.

İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak paylaşımları ve açıklamalarıyla ara ara gündeme geliyor. Çıtak, dün sosyal medya hesabından babası İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, kendisine psikolojik şiddet ve taciz uygulandığını açıkladı. Çıtak paylaşımında, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim, Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" demişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la arasının neden açıldığı belli oldu! Eşinden destek geldi - 1. Resim

"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"

Dilan Çıtak'ın açıklamalarının ardından gözler, 72 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e çevrilmişti. Açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu. İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak’ın arasının neden bozulduğu ortaya çıktı. Tatlıses ve kızı Dilan’ın arasının ‘ev meselesi’ yüzünden açıldığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcıya eşi Levent Dörter destek oldu. Dörter, yaptığı paylaşımda, “ Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara ve hayvanlara elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğunu yaşayarak tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım…Ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana az kaldı unutma ki ‘Güneş balçıkla sıvanmaz’ güzel karım” ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la arasının neden açıldığı belli oldu! Eşinden destek geldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Müge Dağıstanlı
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