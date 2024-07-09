Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti ağlayarak anlattı! Bıçakla bekledim

Nagehan Alçı, anlaşmalı olarak boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın psikolojik ve fiziksel şiddetini anlattı. Kütahyalı'nın ağır şiddetinden kurtulamadığını söyleyen Alçı, "Eve polis çağırdım. Benim kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Anneniz benim sayemde var oldu' dedi. Ben kaç gece Rasim'in öfkesi dinmiyor diye elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmaması için bekledim" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışmalı boşanmalarının yankıları sürüyor. Alçı, boşanmalarının ardından Kütahyalı'nın ağır şiddetine maruz kaldığını anlatmış, iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kütahyalı ile davalık olan Alçı'nın mahkeme kayıtları da ortaya çıkmıştı. Kütahyalı'nın Alçı'ya ağır hakaret ettiği tutanaklar görülmüştü.

Alçı, Nevşin Mengü'nün programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı. Mengü'nün, Alçı'nın anlattıklarına karşı şaşkınlığını koruyamaması dikkat çekti.

"BECERİKSİZ, APTAL, GERİ ZEKALI..."

Alçı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın öfke problemleri yaşadığını söyleyerek "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın yani korkunç hakaretler mesajlar yani, çocuklar olunca yani zaman zaman fiziksel şiddet" dedi.

"KAZANDIĞIM PARAYI ELİMDEN ALIYORDU"

O anlarda Nevşin Mengü şaşırarak "Vurdu mu hiç sana?" dedi. Alçı ise "Çok para kazandı yalı filan bütün bunlar da aslında biraz Rasim'in çizmek istediği imajdı. Benim kazandığım parayı ilk günden elimden alıyordu" dedi.

"ANNEME BİLE ANLATMADIM BUNLARI"

Nevşin Mengü'nün şaşkınlıkla dinlediği Nagehan Alçı konuşurken zor anlar yaşadı. Alçı ortak hesaplarının boşaltıldığını söylerken "Bütün iplerimi bir şekilde eline aldı" dedi ve fiziksel şiddet konusuna döndü. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Alçı "Bunları anneme bile anlatmadım" diyerek ağladı.

"RASİM HUKUK TANIMAZ"

Nagehan Alçı "Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum" dedi.

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı için "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı" ifadelerini de kullandı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET DE VAR

Kütahyalı'ya yönelik öne sürdüğü psikolojik şiddet iddialarını da Alçı şöyle anlattı:

"Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben benim sayemde var oldu' dedi."