Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Teoman'ın gitarı rekor fiyata satıldı... Yeni sahibi ünlü oyuncu oldu

Teoman'ın gitarı rekor fiyata satıldı... Yeni sahibi ünlü oyuncu oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Teoman&#039;ın gitarı rekor fiyata satıldı... Yeni sahibi ünlü oyuncu oldu
Teoman, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kenan Doğulu, Haber

Magazin Haberleri

Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkarmıştı. 466 bin TL’ye satılan gitarın yeni sahibi Kenan Doğulu oldu.

Geçtiğimiz aylarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için harekete geçti.

Şarkıcı tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkardı. Teoman’ın gitarı müzayede’de 466 bin TL’ye satıldı.

Teoman'ın gitarı rekor fiyata satıldı... Yeni sahibi ünlü oyuncu oldu - 1. Resim

GİTARIN YENİ SAHİBİ KENAN DOĞULU OLDU

Bu özel gitarın yeni sahibi, Kenan Doğulu oldu. Gitardan elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.

Teoman'ın gitarı rekor fiyata satıldı... Yeni sahibi ünlü oyuncu oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Zonguldak’tan acı haber: Sahte içki sonu oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Neslim Güngen’e ‘kara para soruşturması’: MASAK vergi müfettişi de gözaltında! - MagazinMASAK vergi müfettişi de gözaltında!Boşanma iddiaları gündemdeydi... Mauro Icardi'nin son hali görenleri şaşırttı - MagazinBoşanma iddiaları gündemdeydi... Son hali görenleri şaşırttıBartın’da Survivor rüzgarı! Parkurlar kuruldu, 200 kişilik ekip geldi - MagazinSurvivor, Türkiye'de çekilecek! İşte ilk görüntüler...Polat davasında iddianame iade edilmişti: Başsavcılıktan karara itiraz! - MagazinBaşsavcılıktan karara itiraz geldiNagihan Alçı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama - MagazinRasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklamaKurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay hayranlarına selam yolladı, videosuna yorum yağdı - MagazinKurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay hayranlarına selam yolladı, videosuna yorum yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...