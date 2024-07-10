Teoman'ın gitarı rekor fiyata satıldı... Yeni sahibi ünlü oyuncu oldu

Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkarmıştı. 466 bin TL’ye satılan gitarın yeni sahibi Kenan Doğulu oldu.

Geçtiğimiz aylarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için harekete geçti.

Şarkıcı tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkardı. Teoman’ın gitarı müzayede’de 466 bin TL’ye satıldı.

GİTARIN YENİ SAHİBİ KENAN DOĞULU OLDU

Bu özel gitarın yeni sahibi, Kenan Doğulu oldu. Gitardan elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.