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Boşanma iddiaları gündemdeydi... Mauro Icardi'nin son hali görenleri şaşırttı

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Magazin Haberleri

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşini takipten çıkarmıştı. Boşanma iddiaları ortaya atılınca Nara’dan açıklama geldi. Wanda Nara ayrılık iddialarını doğrulayıp “Bir kez daha denedim. Ama olmadı” ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananların ardından antrenmanda görüntülenen Icardi'nin durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada yorum yağdı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye eşi Wanda Nara tarafından boşanma davası açıldığı öne sürüldü. Nara’nın Icardi’yi takipten çıkarması da iddiaları güçlendirmişti.

Arjantin televizyonu America TV'ye telefonla bağlanan Wanda Nara, Arjantinli golcüden ayrıldığını açıkladı. Wanda, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullandı.

DURGUN HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Haberlerin ardından geçtiğimiz saatlerde antrenmanda görüntülenen Icardi'nin durgun hali dikkatlerden kaçmadı.

Boşanma iddiaları gündemdeydi... Mauro Icardi'nin son hali görenleri şaşırttı - 1. Resim

Ünlü futbolcunun son pozu sosyal medyada resmen yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada “Aşkı için her şeye boyun eğdi”, “Emekçinin hali böyle oluyor işte”, “Icardi abim üzülme”, “Wanda ne yaptın adama bak iğne ipliğe dönmüş” gibi yorumlar yapıldı.

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Düzenleyen:  - Magazin
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