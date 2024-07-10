Wanda Nara'nın Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmişti! Sessizliğini bozdu

Ünlü futbolcu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Wanda bu kez eşi Icardi’yi takipten çıkarmasıyla gündeme geldi. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı sporcuya boşanma davası açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara sessizliğini bozdu. Ünlü isim “Denedim, ama olmadı” dedi.

Wanda Nara sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiren bir isim... Nara bu kez yaptığı son hamle ile gündeme geldi.

Ünlü isim sosyal medya hesabından Icardi’yi takipten çıktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.

Nara'nın, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı öne sürüldü. Arjantin basınında yer alan haberlerde ise ikilinin ayrılığın eşiğinde olduğu vurgulandı.

"DENEDİM, AMA OLMADI"

Çok konuşulan ayrılık iddialarının ardından, Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi. Nara, şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım.”