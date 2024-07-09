Wanda Nara'nın Icardi'yi takipten çıkması, ayrıldılar iddialarını güçlendirdi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu olan Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ilişkisi gözler önünde olurken sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyorken Nara'nın Icardi'yi takipten çıkmasının ardından ayrıldı mı, boşanıyorlar mı merak edilirken henüz ikiliden bir açıklama gelmedi.
Süper Lig'in yıldızlarından biri olan Icardi ile eşi Wanda Nara'nın şampiyonluk kutlamalarındaki sevinçleri gündem olmuştu. Sosyal medyada yakından takip edilen ikiliden boşandı iddiaları geldi. Instagram hesabından takipten çıkan Nara'nın paylaşımlarının altına "ayrılmayın" gibi yorumlar yapılıyor.
WANDA NARA İLE ICARDİ AYRILDI MI?
Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri olan Icardi ile Wanda Nara'nın inişli çıkışlı hayatı gündem olurken Nara'nın sosyal medya hesabından takipten çıkmasının ardından boşanıyorlar iddiaları ortaya atıldı.
Ciudad Magazin’in haberine göre, Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal, boşanma iddialarıyla ilgili, "Wanda Nara’nın Avukatı Ana Rosenfeld, ‘Wanda’nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini’ söyledi." dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi