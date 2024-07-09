Wanda Nara'nın Icardi'yi takipten çıkması, ayrıldılar iddialarını güçlendirdi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 10:35 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu olan Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ilişkisi gözler önünde olurken sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyorken Nara'nın Icardi'yi takipten çıkmasının ardından ayrıldı mı, boşanıyorlar mı merak edilirken henüz ikiliden bir açıklama gelmedi.