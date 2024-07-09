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Haberler > Magazin > Wanda Nara’nın eşi Mauro Icardi’ye boşanma davası açtığı iddia edildi

Wanda Nara’nın eşi Mauro Icardi’ye boşanma davası açtığı iddia edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ciudad Magazine
- Güncelleme:
Wanda Nara’nın eşi Mauro Icardi’ye boşanma davası açtığı iddia edildi

Magazin Haberleri  / Ciudad Magazine

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu sosyal medyada takipten çıktı. Bu hamle ikilinin ayrıldığına yoruldu. Ayrıca Wanda Nara’nın Maruo Icardi’den boşanmak için dava açtığı da öne sürüldü.

Galatasaray'ın başarılı yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. 2014 yılında nikah masasına oturan ve magazin basınının en çok konuşulan çiftinin boşanma kararı aldığı öğrenildi. 

10 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, Maruo Icardi’yi sosyal medyada takipten çıktı. Bu durum Nara’nın çoktan boşanma kararı aldığı şeklinde yorumlandı.

TÜM MÜLKLERİ WANDA NARA'YA BIRAKACAK

Evliliklerinde zaman zaman iniş çıkışlar yaşayan ikilinin 10 yıllık ilişkiyi sona erdirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız futbolcusundan tüm mülkleri Wanda'ya bırakacağına dair bir kağıt imzalaması isteniyor.

Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Instagram'da takip ederken; Wanda Nara, Icardi'yi takip etmiyor.

Wanda Nara’nın eşi Mauro Icardi’ye boşanma davası açtığı iddia edildi - 1. Resim

Ciudad Magazine'in iddiasına göre durum ciddi. Öyle ki kulislerde Wanda Nara'nın çoktan kararını verdiği ve TN Show isimli kuruluşa boşanmayı doğruladığı da konuşulanlar arasında.

BOŞANMA SEBEBİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ Mİ?

Öte yandan daha önce araları açılan çiftten Wanda Nara, rapçi L’Gante’nin kibinde oynamıştı. İkili klipte samimi görüntüler vermişti. Daha sonra ise  Wanda Nara ile L'Gante klip çekimi dışında da görüşmüştü. Bu durum ikilinin arasında krize sebep olmuştu. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Ciudad Magazine
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