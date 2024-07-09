Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısının oturduğu ücreti söyleyip isyan etti

Şu sıralar ev sahibi ve kiracılar arasındaki gerilimler sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise Sarp Apak kiracısıyla mahkemelik oldu. Apak, Sarıyer'deki lüks dairesinde oturan kiracısını, ücrette anlaşamadıkları gerekçesiyle dava etti. Aynı sitede bulunan diğer dairelerin 65 bin Türk lirasına kiraya verildiğini ifade eden Apak’ın, kendi kiracısından sadece 12 bin 500 lira aldığını ifade etti.

Oyuncu Sarp Apak “Jet Sosyete”, “Avrupa Yakası”, “Yalan Dünya”,” Kavak Yelleri” gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Sarp Apak, Sarıyer'deki lüks dairesinde oturan kiracısıyla ücret konusunda anlaşmazlık yaşayınca mahkemeye başvurdu.

Apak, aynı sitedeki dairelerin 65 bin Türk lirasına kiraya verildiğini belirtirken, kendi kiracısından sadece 12 bin 500 lira kira aldığını dile getirdi. Mahkemeye sunduğu dilekçede oyuncu, kiranın mahkeme tarafından belirlenmesini veya kiracının evi boşaltmasını talep etti.

"12 BİN 500 LİRALIK KİRA ÖDEDİ"

Dilekçenin devamında bölgede rayiç kira bedeli araştırması yaptıklarını belirten Apak kiracısının son olarak 2022 yılında 10 bin lira kira ödediğini, noter aracılığıyla yapılan ihtarda bu bedelin 35 bin lira olması için talepte bulunduğunu ancak kiracının 12 bin 500 liralık kira bedeli yatırdığını belirtti.

Sabah'ın haberine göre, bu nedenle mahkemenin kira tespiti yapmasını talep eden ünlü oyuncu sorunun çözülmesini talep etti. Mahkeme kira tespiti için dosyaya bilirkişi atanarak rayiç bedel çıkarılmasına karar verdi.