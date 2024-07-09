Fenomen Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İkilinin ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

“Dilan Polat’ı sektöre ben soktum” sözleriyle tanınan, daha önce de mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

EMNİYETE GETİRİLDİLER

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Neslim Güngen ve İnanç Güngen’in savcılık talimatıyla bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güngen çifti emniyete getirildi.

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