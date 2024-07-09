Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Fenomen Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı

Fenomen Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenomen Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı
Ayrıntılar, Haber, Güncel, Haber

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İkilinin ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

“Dilan Polat’ı sektöre ben soktum” sözleriyle tanınan, daha önce de mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

EMNİYETE GETİRİLDİLER

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Neslim Güngen ve İnanç Güngen’in savcılık talimatıyla bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güngen çifti emniyete getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltıEn düşük emekli kaç lira olacak? Rakam ortaya çıktı, işte milyonları bekleyen zamlı maaş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısının oturduğu ücreti söyleyip isyan etti - MagazinMahkemelik oldu! Kiracısının oturduğu ücreti söyleyip isyan ettiKadir Ezildi müstakbel nişanlısı Gamze Türkmen ile yıllar önce video paylaşmış! İşte yan yana görüntüleri - MagazinKadir Ezildi müstakbel nişanlısı Gamze Türkmen ile yıllar önce video paylaşmış! İşte yan yana görüntüleriÖzkan Uğur'un hesabından aylar sonra ilk kez paylaşım yapıldı! - MagazinAylar sonra hesabından ilk kez paylaşım yapıldı!Meryem Uzerli’nin kız kardeşini görenler şaşırdı! "İkiz gibiler" - MagazinKız kardeşini görenler şaşırdı! "İkiz gibiler"Şahmaran dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu - Magazin2. sezon geliyor! Tarih belli olduHasan Doğru tam olarak 40 kilo verdi! Tığ gibi hali görenleri şaşırttı - MagazinTam olarak 40 kilo verdi! Tığ gibi hali görenleri şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...