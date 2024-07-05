Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Servetleri devlete kalacak! Dilan-Engin Polat’ın 31 şirketi kamuya geçiriliyor

Servetleri devlete kalacak! Dilan-Engin Polat’ın 31 şirketi kamuya geçiriliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Servetleri devlete kalacak! Dilan-Engin Polat’ın 31 şirketi kamuya geçiriliyor
Dilan Polat, Engin Polat, Operasyon, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dilan ve Engin Polat’ın 31 şirketinin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri bütün mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi istendi.

İstanbul merkezli altı şehirde düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da tutuklandığı soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

31 ŞİRKET KAMUYA GEÇİRİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında “Suç örgütü kurma, üye olma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Yasa dışı bahis” suçlarından hazırladığı iddianameye göre Polatlara ait 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri bütün mal varlığının devlete aktarılarak mülkiyetinin kamuya geçirilmesinin talep edildi. 

DİLAN HARİÇ 11 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Öte yandan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesi hâlinde, Polat çiftinin de arasında bulunduğu 16 kişi 13 yıldan 27 yıla kadar hapisle yargılanacak. Soruşturma dâhilinde geçen günlerde savcılık, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etmiş; hâkimlik, Dilan Polat hariç 11 şüphelinin tahliyesine karar vermişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Kaş açılarında deprem oldu! İşte ilk veriler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'nın Kaş açılarında deprem oldu! İşte ilk veriler... - GündemAntalya'da korkutan deprem!Trafik kazası husumete dönüştü! Öfkeli adam pompalı tüfekle 7 kişiyi vurdu - Gündemİzmir'de sıcak saatler! 7 kişi pompalı tüfekle vurulduAydın'da kan konduran infaz! Pusu kurup, kurşuna dizdi... - GündemAydın'da kan konduran infaz! Pusu kurup, kurşuna dizdi...Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu - GündemJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alınacak!Burdur'u sağanak vurdu! Yollar göl oldu, evleri su bastı - GündemBurdur'u sağanak vurdu! Yollar göl oldu, evleri su bastıMSB kaynakları, Suriye’deki olayları değerlendirdi: O provokasyona 2 bin kişi katıldı - GündemO provokasyona 2 bin kişi katıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...