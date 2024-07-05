Servetleri devlete kalacak! Dilan-Engin Polat’ın 31 şirketi kamuya geçiriliyor

Dilan ve Engin Polat’ın 31 şirketinin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri bütün mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi istendi.

İstanbul merkezli altı şehirde düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da tutuklandığı soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

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31 ŞİRKET KAMUYA GEÇİRİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında “Suç örgütü kurma, üye olma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Yasa dışı bahis” suçlarından hazırladığı iddianameye göre Polatlara ait 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri bütün mal varlığının devlete aktarılarak mülkiyetinin kamuya geçirilmesinin talep edildi.

DİLAN HARİÇ 11 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Öte yandan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesi hâlinde, Polat çiftinin de arasında bulunduğu 16 kişi 13 yıldan 27 yıla kadar hapisle yargılanacak. Soruşturma dâhilinde geçen günlerde savcılık, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etmiş; hâkimlik, Dilan Polat hariç 11 şüphelinin tahliyesine karar vermişti.