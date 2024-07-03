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Dilan Polat davasında flaş gelişme! 27 yıl hapis talebi geldi

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Dilan Polat davasında flaş gelişme! 27 yıl hapis talebi geldi

Magazin Haberleri

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Dilan Polat ve eşi Engin Polat için 27 yıl hapis cezası istedi.

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluk hali sürüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çift hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

ÇİFTE 27 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık, Dilan Polat ve eşi Engin polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

 

Düzenleyen:  - Magazin
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