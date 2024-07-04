Türkiye'den peş peşe operasyon! PKK ve DEAŞ'a ağır darbe vuruldu

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerinin nefesini kesiyor. MSB'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun ardından bir haber de İzmir'den geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 30 kişiden 18'i tutuklanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Türkiye yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 37 hedefi yerle bir etmesinin ardından bir operasyon da İzmir'den geldi.

DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İzmir ili Torbalı ilçesi yapılanması ve Rize, Tokat illeri gençlik yapılanması tespit edildi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Nisan - 1 Temmuz tarihlerinde 3 aşamalı olarak İzmir, Rize, İstanbul, Tokat ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şüpheli de mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bir kitapevi de idari faaliyet kapsamında mühürlenerek ticari ve sınai faaliyetlerden men edildi.

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ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise, yasak yayın kapsamında bulunan 36 kitap, 3 not defteri, 1 tabanca, 9 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.