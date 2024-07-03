İsrail-Hizbullah savaşı başlıyor! Üst düzey komutan öldürüldü, misilleme geldi

İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıyla Orta Doğu'yu daha büyük bir savaşa sürüklüyor. İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın "Hizbullah ile savaşa hazırız" açıklamasının ardından saldırılar peş peşe geldi. İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine hava saldırısı düzenleyerek üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır ve iki Hizbullah üyesinin ölümüne yol açtı. Hizbullah misilleme olarak Golan Tepeleri'ne 100 roket fırlattı.

Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yerle bir eden İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeyi sürdürüyor. İsrail-Hizbullah geriliminin tırmanışı, Orta Doğu'da daha büyük bir felakete yelken açıyor.

İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır ve iki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

EN ÜST DÜZEY HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜ

Hizbullah'ın güney Lübnan'daki üç bölgesel tümeninden biri olan Aziz biriminin komutanı olarak bilinen Nasır, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana öldürdüğü en üst düzey ikinci Hizbullah komutanı oldu.

İsrail ordusu, Nasır’ın 2006'daki sınır ötesi kaçırma operasyonu da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik çok sayıda saldırıya katıldığını açıkladı.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın tecrübeli saha komutanı Nasır'ın Sur'da öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Ordu, Nasır'ın Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın "Aziz Birliği"nin başındaki üst düzey komutanlardan olduğu ve İsrail'e sınır hattında düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu savundu.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Nasır'ın öldürüldüğü saldırıda bir başka mensubu Muhammed Hassan Haşşab'ın (27) da hayatını kaybettiğini belirtti.

HİZBULLAH 100 ROKETLE KARŞILIK VERDİ

Nasır’ın öldürülmesinin ardından Hizbullah, İsrail’e 100 roket atarak karşılık verdiklerini duyurarak, Golan Tepeleri’ndeki İsrail’e ait iki mevzinin hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, İsrail’in Sur’a düzenlediği saldırı ve suikasta karşılık olarak Nafah Kışlası’ndaki Golan Tümeni Karargahı'nı ve Keila Kışlası'ndaki hava ve füze savunma karargahını hedef aldıklarını açıklayarak, söz konusu saldırının İsrail mevzilerine karşı düzenlenen altıncı saldırı olduğunu aktardı.

SAVUNMA BAKANI GALLANT: SAVAŞA HAZIRIZ

Haaretz'in haberine göre, Gallant, Gazze sınırı yakınında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Ordunun Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gallant, İsrail'in Hizbullah'a "her gün sert saldırılar" yaptığını dile getirdi.

Gallant, Lübnan'da Hizbullah ile bir savaş seçeneğinin dışlanmadığına işaret ederek, "Lübnan'da yapılması gereken her türlü adımı atmaya veya güçlü bir pozisyonla anlaşmaya tam hazır halde olacağız. Anlaşmayı tercih ederiz ancak şartlar bizi zorlarsa nasıl savaşacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ GENERALLERDEN SAVAŞ PLANI

Gazze'deki 120 kadar İsrailli esirin geri getirilmesi için en iyi yolun bu olacağını belirten generaller, Lübnan'da Hizbullah ile olası bir kara savaşı başlamadan önce ordunun "dinlenmeye" ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata da ordunun ateşkes ve esir takasını "tamamen desteklediğini" belirterek, ordunun Hamas ile "ileride her zaman gidip yeniden çatışmaya girebileceklerine inandıklarını" söyledi.

İsrailli generallerin Gazze'de çatışmanın durmasının Lübnan ile gerilimi düşürebileceğini düşündüğünü aktaran Hulata, ordunun "daha az mühimmatı, yedek parçası ve enerjisi" olduğunu, Hizbullah ile olası bir savaşa hazırlanmak için daha fazla zaman kazanacağını hesapladığını dile getirdi.

GERİLİM İYİCE TIRMANDI

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti. Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.