İsrail'den ateşkes açıklaması! Hamas işgali engelleyen maddede ısrarcı
Dünya Haberleri
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana aralıksız katliam gerçekleştiren İsrail'den ateşkes açıklaması geldi. İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes teklifinde Hamas'ın Gazze'nin yeniden işgalini engelleyen maddede ısrarcı olduğunu vurguladı. İsrail kanadı, Hamas'a baskıların süreceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze için önerdiği 3 aşamalı ateşkes teklifi üzerine gelişmeler devam ediyor. BMGK'nin oy çokluğuyla kabul ettiği ateşkes tasarısında Hamas Gazze'nin yeniden işgalini engelleyecek maddede ısrar ediyor.
İSRAİL MEDYASI DUYURDU
The Times of Israel'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, diplomasi muhabirlerine "üst düzey bir savunma yetkilisi" adına İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine dair bir açıklama gönderdi.
İŞGAL PLANI SUYA DÜŞECEK
Açıklamada, "Hamas, (ateşkes) anlaşmasında İsrail'in ilk aşamadan sonra (Gazze'de) savaşa geri dönmesini engelleyecek bir madde üzerinde ısrarını sürdürüyor." denilirken, bu durumun İsrail açısından "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.
HAMAS'A BASKI SÜRECEK
Müzakere sürecinde "doldurulması gereken ilave boşluklar" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in kalan 120 rehinenin tamamının serbest bırakılmasını sağlamak için Hamas'a "askeri ve diplomatik baskı uygulamaya devam edeceği" ifadesine yer verildi.
3 AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.
NETANYAHU "BOŞLUKLAR VAR" DEMİŞTİ
Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.