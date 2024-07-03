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MSB görüntüleri paylaştı! PKK Dergele ve Miska köylerini ateşe verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Pkk, Irak, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerinde bulunan mühimmat depolarını havaya uçurduğunu açıkladı. Açıklamada, "Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi" denildi. 

Terörle mücadele tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. 

Bakanlık, Irak’ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarının terör örgütü PKK mensuplarınca havaya uçurulduğunu bildirdi.

PKK şimdi de köyleri ateşe veriyor! - 1. Resim

KÖY ATEŞE VERDİLER

“Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu” denilen bakanlık açıklamasında, bölgede yaşayan köylülerin hayatlarının hiçe sayıldığı ifade edildi.

PKK şimdi de köyleri ateşe veriyor! - 2. Resim

Bakanlık açıklamasında, Dergele köyünün teröristlerce tamamen ateşe verildiği belirtilerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.” denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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