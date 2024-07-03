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Kassam Tugayları'ndan İsrail'in karargahına saldırı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan İsrail ordusu karargahına Kassam Tugayları tarafından saldırı düzenlendi. Yapılan açıklamada çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde katliama devam ediyor. Bugüne kadar öldürülen Filistinli sayısı 38 bine yaklaşırken, bunun 26 bine yakının kadın çocuklar oluşturuyor. Enkaz altında ise hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Bölgede sivillere yönelik saldırılar son dönemde artarken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yeni bir açıklama geldi.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şucaiyye'de kurduğu karargaha saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, bu kişileri tahliye etmek için bir helikopterin bölgeye indiği kaydedildi.

Kassam tarafından daha önce yapılan açıklamada da Şucaiyye'de İsrail askerlerinin havan toplarıyla hedef alındığı belirtilmişti.

(Fotoğraf: AA/arşiv)

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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