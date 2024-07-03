Kassam Tugayları'ndan İsrail'in karargahına saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bölgede sivillere yönelik saldırılar son dönemde artarken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yeni bir açıklama geldi.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şucaiyye'de kurduğu karargaha saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, bu kişileri tahliye etmek için bir helikopterin bölgeye indiği kaydedildi.

Kassam tarafından daha önce yapılan açıklamada da Şucaiyye'de İsrail askerlerinin havan toplarıyla hedef alındığı belirtilmişti.

(Fotoğraf: AA/arşiv)