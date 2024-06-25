Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail yine katliam yaptı! Hamas lideri Haniye'nin ailesinden 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail yine katliam yaptı! Hamas lideri Haniye'nin ailesinden 10 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İsrail yine katliam yaptı! Hamas lideri Haniye&#039;nin ailesinden 10 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ailesinden 10 kişi İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında Haniye'nin kız kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

HANİYE'NİN AİLESİNDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden kişilerin isimleri şöyle:

- Zehr Abdusselam Haniye (Haniye'nin kız kardeşi)
- Nahid Ğazî Haniye (Haniye'nin yeğeni)
- İman Haniye (Nahid Ğazî'nin hanımı)
- Muhammed Haniye (Zehr Abdusselam'ın torunu)
- İsmail Haniye (torun)
- Mumin Haniye (torun)
- Zehr Haniye (torun)
- Şehid Haniye (torun)
- Êmâl Haniye (torun)

NİSAN AYINDA 3 OĞLUNU VE 4 TORUNUNU KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

Haniye, “Oğullarımın öldürülmesi Hamas’ın ateşkes taleplerini etkilemeyecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Yabancılardan dikkat çeken tahminler! Dolar tarihî zirveye yaklaştıDolar yeniden sahneye çıktı! Gram altında aylar sonra bir ilk
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüm dünyanın gözü bu davadaydı! WikiLeaks kurucusu Julian Assange serbest: İşte ilk görüntü... - DünyaJulian Assange serbest: İşte ilk görüntü...İslamofobi Teksas’ta hortladı!  3 yaşındaki Müslüman çocuğu boğmaya kalktı - Dünya3 yaşındaki Müslüman çocuğu boğmaya kalktıYıldızları drone sandılar! Yunan donanmasının durumu içler acısı - DünyaYunanistan rezil oldu!ABD'den terör örgütü için çarpıcı itiraf! PKK/YPG çocukları kaçırmaya devam ediyor - DünyaABD'den terör örgütü için çarpıcı itirafBatı Kudüs'te Netanyahu'ya karşı tarihi protesto! 10 binlerce İsrailli ABD Konsolosluğu'nda toplandı - Dünya10 binler isyan bayrağını çektiİsrail'den Gazze'de katliam üstüne katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail'den Gazze'de katliam üstüne katliam!
Sonraki Haber Yükleniyor...