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ABD'deki başkanlık yarışında çarpıcı iddia! Biden, Trump'a karşı adaylıktan çekilebilir

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ABD&#039;deki başkanlık yarışında çarpıcı iddia! Biden, Trump&#039;a karşı adaylıktan çekilebilir

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden'ın kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden çekilme ihtimali kuvvetlendi. Biden'ın Trump'a karşı canlı yayında üstünlük sağlayamaması, Demokratları kızdırdı. Biden'ın yerine aday olarak geçebilecek en önemli ismin yardımcısı Kamala Harris olduğu ifade ediliyor.

ABD'de kasım ayında gerçekleşecek 60. başkanlık seçimleri öncesi gelen haberler, dünya gündemine bomba gibi düştü. Buna göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı üstünlük sağlayamaması büyük riski beraberinde getirdi.

ABD'deki başkanlık yarışında çarpıcı iddia! Biden, Trump'a karşı adaylıktan çekilebilir - 1. Resim

BİDEN YARIŞTAN ÇEKİLEBİLİR

ABD'nin ulusal ve uluslararası medyalarında yer alan haberlere göre, Biden'ın Trump'a karşı canlı yayında üstünlük sağlayamaması, başkanlık yarışından çekilme ihtimalini güçlendirdi.

ABD'deki başkanlık yarışında çarpıcı iddia! Biden, Trump'a karşı adaylıktan çekilebilir - 2. Resim

YERİNE GELECEK EN GÜÇLÜ ADAY

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi halinde ABD'deki Demoratların adayının kim olacağı sorusu merak konusu. Şu ana kadar ortaya atılan en güçlü ismin ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğu belirtiliyor.

ABD'deki başkanlık yarışında çarpıcı iddia! Biden, Trump'a karşı adaylıktan çekilebilir - 3. Resim

BİDEN'A "YARIŞTAN ÇEKİL" DEDİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Lloyd Doggett, Trump ile yapılan canlı yayındaki kötü performansı dolayısıyla Biden'a Beyaz Saray yarışından çekilmesi çağrısında bulunan ilk ABD'li Demokrat milletvekili oldu.

ABD'deki başkanlık yarışında çarpıcı iddia! Biden, Trump'a karşı adaylıktan çekilebilir - 4. Resim

CANLI YAYINDA KOZLAR PAYLAŞILDI

Biden, eski başkan Donald Trump ile CNN canlı yayınında kozlarını paylaştı. Yayın sırasında Trump'a karşı zayıf performansıyla dikkat çeken Biden, yarıştan çekilme riskiyle karşı karşıya.

ABD'deki başkanlık yarışında çarpıcı iddia! Biden, Trump'a karşı adaylıktan çekilebilir - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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