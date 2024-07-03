Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesi: İlk hedef Akkuyu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Putin ile kameralar karşısına geçti. Putin burada "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan ise enerji konusunu masaya getirerek "Akkuyu enerji santralini bir an önce devreye almaya istiyoruz.Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Kameraların karşısına çıkan iki lider burada kısa açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ana gündemini ise 'enerji' meselesi oluşturdu.

PUTİN: SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ

Putin 6.7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyip şunları kaydetti:

Yıllık ticaret hacmimiz 55 milyar dolar oldu. Geleceğe dönül hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Kilit konularla ilgili nabız yokluyorlar.

Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor.

Stratejik projelerimiz planlı şekilde hayata geçiriyoruz.

"İYİYİZ, GÜÇLÜYÜZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise enerji meselesini gündeme getirerek ilk hedefin Akkuyu olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Akkuyu enerji santralini bir an önce devreye almaya istiyoruz. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum.

BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler gayet samimi. 55 milyar dolarlık hacim bizim için çok önemli değil, hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. Bunu yakalayabileceğimize inanıyorum. 7 milyon turistin ülkemize gelmesi bizim için çok önemliydi.

Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti, Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.