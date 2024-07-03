Kocaeli'de eşi ve çocuklarını vuran baba dehşeti yaşattı

Cani baba dehşeti bu kez de Kocaeli'de yaşandı. Darıca ilçesinde eşiyle boşanma aşamasına gelen şahsın gözü döndü. Zanlı eşi ve 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaraladı.

Türkiye'nin dört bir yanında cani baba dehşeti yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de Kocaeli'de aile faciası yaşandı.

Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek yaraladı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitede meydana geldi. İddiaya göre, S.K. tartıştığı eşi S.K'ya (42), oğlu İ.K. (17) ve kızı Y.K'ya (14) tabanca ile ateş etti.

Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli S.K. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralılardan S.K. ve 14 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu bildirildi. S.K. ile karısının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.