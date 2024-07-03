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Kastamonu'da fırtına dehşeti! Yangın çıktı, okul ve evlerin çatısı uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Kastamonu, Tosya, Fırtına, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınan etkisiyle okul ve evlerin çatısı uçtu, Fırlayan çatılar apartmanların bahçelerine, ağaçlara ve elektrik hatlarına zarar verdi. Öte yandan fırtına nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde fırtına çıktı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı fırtına şiddetlendi, okul ve evlerin çatısı uçarak çevreye zarar verdi.

EVLERİN ÇATISI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Bahçelievler Mahallesi'nde şiddetli rüzgara dayanamayan bazı evlerin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Yaşanan çatı uçmaları sebebiyle can kaybı ya da yaralan olmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'da fırtına dehşeti! Yangın çıktı, okul ve evlerin çatısı uçtu - 1. Resim

OKULUN ÇATISI FIRLADI GİTTİ

Fırtına nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Fen Lisesi'nin çatısı uçtu. Çatının parçaları, çevredeki apartmanların bahçelerine, ağaçlara ve elektrik hatlarına düştü. Ağaçların dalları kırılırken, ilçenin elektriği kesildi.

OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Kösen köyü Muhtarı Vehbi Arslan, gazetecilere, köy cami minaresinin metal olan kısmının fırtına nedeniyle yerinden koparak bir deponun çatısına saplandığını söyledi. Aynı zamanda yıldırım düşmesi sonucu köylerindeki otluk alanda yangın çıktığını belirten Arslan, "Tosya Orman İşletme ve Tosya Belediyesi yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Yine çıkan fırtınada bir depo çöktü. Meydana gelen olaylarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı" diye konuştu.

Kastamonu'da fırtına dehşeti! Yangın çıktı, okul ve evlerin çatısı uçtu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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