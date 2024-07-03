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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 37 hedef yerle bir edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak&#039;ın kuzeyine hava harekatı! 37 hedef yerle bir edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü PKK/KCK'ya ait 37 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyini terör örgütü PKK'ya dar ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

37 HEDEF İMHA EDİLDİ!

IPKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güven- lik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 3 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 37 hedef yerle bir edildi - 1. Resim

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen bu hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 37 hedef yerle bir edildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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