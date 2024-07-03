Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı içindeki 5 PKK'lı teröriste operasyon yaptığını duyurdu.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı