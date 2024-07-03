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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK&#039;lı terörist öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı içindeki 5 PKK'lı teröriste operasyon yaptığını duyurdu.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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