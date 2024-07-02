MSB'den Suriye'ye operasyon: 13 terörist öldürüldü

Düzenleyen: Çağla Çağlar 2 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 10:57 - Güncelleme:

Haber, Güncel, Json, Haber

Gündem Haberleri

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.