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MSB'den Suriye'ye operasyon: 13 terörist öldürüldü

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MSB&#039;den Suriye&#039;ye operasyon: 13 terörist öldürüldü
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MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 terörist ile Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadeleri yer aldı.

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